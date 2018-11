Blind ’marathonman’ bij Ajax

Blind ontpopt zich met 29 duels en in totaal 2405 minuten tot dusver tot ’marathonman’, terwijl hij vorig seizoen bij Manchester United maar tot 17 wedstrijden kwam.

Met nog vijf Eredivisie-duels, de Champions League-krakers tegen AEK Athene (uit) en Bayern München (thuis), plus het KNVB-beker-tussendoortje bij Roda JC voor de boeg staat de teller bij Blind al op 29 wedstrijden.

Gaston Pereiro kwam de meeste duels uit voor PSV (en Uruguay): 23. Het verschil zal alleen nog maar groter worden, omdat Ajax in tegenstelling tot PSV nog wél in de KNVB-beker zit, bovendien overwintert in Europa en PSV hoogstwaarschijnlijk niet.

