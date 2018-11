De Wit ziet dat ’karoshi’ loont

Johan de Wit boekt uitstekende resultaten als bondscoach van Japan. Ⓒ ANP

Hij mag de taal dan nog lang niet machtig zijn, van karoshi, de gevreesde Japanse werkethiek, weet Johan de Wit inmiddels alles. Trainingen geven, vergaderingen bijwonen, besprekingen voeren - de uit Edam afkomstige schaatstrainer is er van de vroege ochtend tot late avond druk mee. Eén vrije middag in de veertien dagen, daar moet de bondscoach van Japan het mee doen. Gelukkig, zo verzuchtte hij op de eerste dag van de World Cup in Tomakomai, is er voldoende loon naar werken.