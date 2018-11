Verbij en Smeekens houden toppers in zicht

De 22-jarige sprinter, die dit seizoen debuteert in het wereldbekercircuit, zegevierde voor eigen publiek in de buitenlucht met een tijd van 35,20. Daarmee was hij sneller dan in zijn winnende rit een dag eerder (35,45).

De Rus Viktor Moesjtakov eindigde als tweede (35,44) en het brons ging naar de Japanner Yuma Murakami (35,53).

Kai Verbij was de beste Nederlander. Met 35,63 greep hij als nummer vier net naast brons. Verbij reed beter dan op vrijdag toen hij als vijftiende eindigde (36,08).

Jan Smeekens, de nummer drie van de eerste race (35,58), reed de vijfde tijd (35,66). Dai Dai Ntab werd twaalfde (35,93) en Michel Mulder belandde op de vijftiende plaats met een tijd van 35,99.

In de B-divisie reed Hein Otterspeer de vierde tijd (36,44).

In het wereldbekerklassement nam Shinhama de leiding over van de Rus Pavel Koelizjnikov, die op zaterdag niet van start ging. Ntab moest daardoor in de voorlaatste rit alleen rijden.

Kodaira

Bij de vrouwen maakte Nao Kodaira haar 'onoverwinnelijke' status op de 500 meter opnieuw waar. De olympisch en wereldkampioene op de sprint zegevierde tijdens de wereldbeker op het buitenijs in Tomakomai ook in de tweede race.

De 32-jarige rijdster won met een tijd van 38,26. Daarmee was ze nog wel iets langzamer dan op vrijdag toen ze met een tijd van 38,03 een officieus wereldrecord in de buitenlucht neerzette.

Kodaira veroverde zaterdag voor eigen publiek haar twintigste wereldbekerzege op de 500 meter. Voor de Oostenrijkse Vanessa Herzog was er opnieuw geen beginnen aan. De Europees kampioene moest voor de vierde keer op rij in dit nog prille seizoen genoegen nemen met zilver (38,56). De Amerikaanse Brittany Bowe pakte brons met 38,99.

Leerdam

De Nederlandse sprintsters vielen buiten de top tien. Jutta Leerdam (elfde in 39,54), Letitia de Jong (twaalfde in 39,60) en Janine Smit (veertiende in 39,69) kwamen opnieuw niet in de buurt van het podium.

Massastart

De massastart leverde voor Nederland geen succes op. Bij de mannen zegevierde de Wit-Rus Vitali Michajlov na een lange solo. De Zuid-Koreaan Cheonho Um eindigde als tweede en de Belg Bart Swings werd derde. Kars Jansman (tiende) en Chris Huizinga (dertiende) konden geen hoofdrol vervullen.

Bij de vrouwen sprintte de Zuid-Koreaanse Kim Bo-reum naar de overwinning. De Italiaanse Francesca Lollobrigida finishte als tweede en de Canadese Ivanie Blondin pakte brons. Melissa Wijfje (negende) en Esmee Visser (twaalfde) konden niet meestrijden om de medailles.

Simon en Irene Schouten behaalden vorige week zilver in Obihiro op de massastart. Beiden verschenen in Tomakomai niet aan de start.

