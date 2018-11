Mickelson van plan om Woods te blijven ’pijnigen’

De 48-jarige golfer versloeg zijn landgenoot vrijdag in Las Vegas tijdens een lucratieve partij om negen miljoen dollar en dat gaat hij er de komende jaren flink in wrijven bij zijn opponent.

„Ik weet dat Tiger de meest succesvolle golfer ooit is. Ik heb hem ongelooflijke dingen zien doen. Maar hij moet weten dat ik hem deze zege nooit zal vergeten. Telkens als ik hem zie, zal ik hier over beginnen”, stelde Mickelson quasi-serieus.

„Ik ga ervoor zorgen dat ik de (te kleine, zie video onder red.) kampioensriem die ik heb gewonnen altijd draag als ik hem zie. Deze zege is niet te vergelijken met de Masters of de US Open, maar het is weldegelijk iets. Het is fijn om iets te hebben wat Tiger niet heeft.”

Bekijk ook: Mickelson klopt Woods en wint 9 miljoen dollar

Op sportgebied was er in het verleden behoorlijk wat frictie tussen de twee Amerikanen, die inmiddels een stuk beter met elkaar over weg kunnen. Tot 2004 leek Mickelson op weg om de beste golfer te worden die nooit een major zou winnen. Op datzelfde moment had de zes jaar jongere Woods er al acht op zijn naam staan. Dat stak Lefty, die inmiddels wel al vijf majors heeft veroverd. Maar daarmee staat hij op een onoverbrugbare achterstand ten opzichte van Woods, die veertien keer succesvol was in een van de vier meest prestigieuze golftoernooien die jaarlijks op het programma staan.

„Ik heb vandaag genoeg kansen gekregen om putts te maken, maar dat heb ik nagelaten. Daardoor Phil zonder druk spelen”, reageerde Woods. „Ik kreeg op de laatste hole nog wel een mogelijkheid om de wedstrijd te winnen, maar ik verprutste het en ook tijdens de extra holes die volgden deed ik het niet goed. Phil heeft uitstekend geprofiteerd.”