VIDEO: Price slaapt met prijs

De 33-jarige darter uit Wales plaatste vrijdag op Twitter een opmerkelijke video, waarin hij niet zijn kersverse vrouw in bed aantrof, maar ’iets heel anders’. Te zien is hoe Price door zijn hotelkamer wandelt, om bij het omslaan van de dekens zijn glimmende beker terug te vinden.

Price had duidelijk behoefte om te worden herinnerd aan zijn zege op Anderson. Eerder op dag was hij in de eerste ronde van de Players Championship Finals in Minehead verrast door de Pool Krzysztof Ratajski.

Price versloeg Anderson vorige week tijdens de finale van de Grand Slam of Darts na een duel dat weinig met darts te maken had. Tijdens de wedstrijd vonden diverse woordenwisselingen plaats en op een gegeven moment werd Price zelfs geduwd door Anderson, die vond dat de Welshman het spel op vervelende wijze vertraagde en te uitbundig feestvierde na goede scores.