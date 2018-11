Wüst boekt 22e World Cup-zege op schaatsmijl

De 32-jarige Brabantse was op het buitenijs in Tomakomai de beste op de 1500 meter. De olympisch kampioene op deze afstand zegevierde in een baanrecord van 1.58,74.

Voor Wüst was het haar 22e overwinning in de wereldbeker op de schaatsmijl. Ze staat nu op 45 wereldbekerzeges in totaal (inclusief achtervolging).

De Japanse Miho Takagi eindigde voor eigen publiek op ruim een halve seconde op de tweede plaats (1.59,28). De Amerikaanse Brittany Bowe moest met brons genoegen nemen (1.59,82).

De tweevoudig wereldkampioene sprint won vorige week in Obihiro de eerste wereldbekerrace op de 1500 meter. Ze deed zaterdag in de laatste rit een moedige poging om nog onder de tijd van Wüst te duiken, maar ging kapot in de laatste ronde.

Bowe, weer helemaal terug na het nodige blessureleed, bleef wel leidster in het wereldbekerklassement. Wüst klom naar de derde plaats. De blikvanger van TalentNED kwam vorige week in Obihiro op de 1500 meter op de vierde plek uit.

Antoinette de Jong viel in Tomakomai net buiten het podium: vierde in 1.59,95. Lotte van Beek reed de zesde tijd (2.00,07), gevolgd door Melissa Wijfje op de zevende plek (2.00,84). Joy Beune eindigde als achtste in 2.01,06.

