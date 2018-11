Van Gerwen wil negatieve trend doorbreken

„Mijn tegenstanders kunnen de laatste tijd telkens wat extra’s tegen mij. Die negatieve trend moet ik zien te doorbreken”, aldus Mighty Mike vrijdag na zijn zege in de eerste ronde van de Players Championship Finals in het Engelse Minehead in gesprek met Live Darts.

„In de volgende ronde tref ik Keegan Brown. Dat belooft een lastige partij te worden, aangezien hij steeds beter in vorm begint te raken. Ik moet me gewoon focussen en goed voorbereiden, want met dit korte format (elf legs, red.) ruiken ze allemaal hun kans.”

Van Gerwen versloeg vrijdag met speels gemak de Engelsman Matthew Edgar: 6-1. De Nederlander noteerde een gemiddelde van 103 en benutte zes van zijn tien kansen op een dubbel. „Het was niet fenomenaal, maar wel prima.”

Bekijk ook: Van Gerwen boekt overtuigende zege

Bekijk ook: Van de Pas sneuvelt in eerste ronde Players Championship Finals

Programma tweede ronde

Daryl Gurney - Ryan Searle

James Wade - Nathan Aspinall

Dave Chisnall - Chris Dobey

Cristo Reyes - Steve Lennon

Gary Anderson - Simon Whitlock

Michael van Gerwen - Keegan Brown

- Keegan Brown Peter Wright - Max Hopp

Stephen Bunting - Madars Razma

James Wilson - Gabriel Clemens

Jeffrey de Zwaan - Ricky Evans

- Ricky Evans Stephen Burton - Darren Webster

Ian White - Brendan Dolan

Danny Noppert - Mervyn King

- Mervyn King Michael Smith - Jonny Clayton

Steve Beaton - Joe Cullen

Adrian Lewis - Krzysztof Ratajski