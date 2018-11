Veldwijk: ’Toen barstte de bom’

„Waar dat aan ligt? Vertrouwen en plezier. Als ik een keertje minder speel of niet zo lekker in mijn vel zit, wordt het niet meteen afgeschoven op hoe ik ben. Ik mag mezelf zijn. Sommige jongens zijn ervoor gemaakt om ja en amen te zeggen, ik niet. Dat is wel mijn valkuil. Tenminste, ik ben heel blij dat ik mezelf ben en dat altijd zal blijven. Maar in de voetballerij is het soms verstandiger je mond te houden.”

Met Ernest Faber, zijn trainer in Gronignen, was het lastiger communiceren. „Hij vermeed gesprekken met mij vooral. Eén keer liep hij boos weg, smeet de deur dicht. Met technisch manager Ron Jans erbij zei hij: ’Hij eruit of ik eruit’. Na de winterstop kreeg ik een dag voor de transferdeadline te horen dat ik moest worden verkocht. De directie wilde daar niet in mee. Je gaat elke dag naar de club, naar een man die je daar niet wilt hebben. Ik heb me nog twee weken rustig gehouden, maar tegen ADO barstte de bom.”

Veldwijk zou in die wedstrijd hebben geweigerd om in te vallen en werd verbannen naar het tweede elftal. Voor de spits was het echter slechts een principekwestie. „Ik heb nooit geweigerd. Ik liep voor rust al warm en na 84 minuten nog steeds. Terwijl de trainer in de rust zei dat Mimoun Mahi (zijn vervanger toen, red.) maar zestig minuten kon spelen. Ik ben toen rustig naar de bank gelopen. Ze kunnen me kwalijk nemen dat ik ben gestopt met warmlopen. Ze zochten iets om me mee te pakken, helaas heb ik toegehapt. De trainer won. Er waren een stuk of tien trainersvacatures in de Eredivisie afgelopen zomer, maar hij is nu hoofd jeugdopleidingen bij PSV. Dat zegt ook iets.”

Lars Veldwijk: „Tegen ADO barstte de bom.” Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN