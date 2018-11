Wielerwereld eert Marianne Vos

Dit is een prijs die ieder jaar door de belangenvereniging van de belangrijkste wielerorganisatoren wordt uitgereikt aan iemand die van grote verdienste voor de wielersport is. Vos is de eerste Nederlander, maar ook de eerste wielrenster die deze prijs ontvangt.

„Als je ziet wie er namens de AIOCC stemmen, dan ben ik heel trots dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen”, zei Vos in de Heineken Experience in hartje Amsterdam waar de jaarlijkse vergadering plaats vond. De AIOCC-award wordt sinds 1960 uitgereikt. Vorig jaar was deze eer voor drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.