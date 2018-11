Hockeysters houden China uit finale Champions Trophy

In Changzhou werd China met 2-1 verslagen, waardoor Australië als tweede eindigt en de tegenstander in de finale wordt. Oranje was al verzekerd van de finale na de winst in de vorige vier groepsduels.

Tegen de Chinese hockeysters, die nog niet hadden verloren, maar na drie gelijke spelen slechts derde stonden, kwam Nederland in het eerste kwart op 1-0. Maxime Kerstholt maakte haar eerste treffer van het toernooi, door met de backhand hoog in de linkerhoek raak te schieten.

De hockeysters van bondscoach Alyson Annan verzuimden daarna echter verder uit te lopen, waardoor China mocht hopen op de gelijkmaker. Veel grote kansen kregen de Chinezen echter niet. Vlak voor tijd besliste Marijn Veen de wedstrijd, al scoorde China daarna nog uit een strafcorner: 2-1.

Australië had eerder op de dag zijn laatste groepswedstrijd verloren van Japan, maar bleef door de nederlaag van China toch tweede. De Japanse hockeysters wonnen met 3-1.

Oranje speelt de finale van de laatste editie van de Champions Trophy tegen Australië zondag om 11.30 uur (Nederlandse tijd).