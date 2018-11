Bizarre climax in Europees tafeltennistoernooi

Na een volledig gelijk opgaande strijd moest een toss uitkomst bieden en dat pakte goed uit voor de Limburgers.

Lybrae verloor vrijdag met 3-1 van Fenerbahçe, nadat in Istanbul nog met 3-1 was gewonnen. Omdat het tweeluik ook qua gewonnen games (15-15) en punten (280-280) volledig in evenwicht was, besloot de scheidsrechter volgens de regels een muntje op te gooien.