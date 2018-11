Nuis trots op tactisch trucje

„Heel jammer, ik had hier graag tegen hem gereden”, liet olympisch en wereldkampioen Nuis bij de NOS weten na zijn winnende race op de schaatsmijl. „Ik baalde heel erg van mijn tweede plek in Obihiro.”

Nuis had in ploeggenoot Patrick Roest (tweede) echter ook een geduchte tegenstander. „Het tactische plan heeft gewerkt. Ik wilde wat langzamer beginnen om daarna in het kielzog van Patrick volle bak door te rijden. Dat ging perfect. Het was een super goede rit. Ik kon tot aan de streep blijven doorpompen.”

Ireen Wüst was na haar winnende race op de 1500 meter eveneens dik tevreden. „Mijn vorm groeit, maar is nog niet daar waar het moet zijn. Voor nu is het in elk geval goed genoeg. Op zondag rijd ik nog lekker de 1000 en 3000 meter. Ik heb het naar mijn zin hier. Ik vind het wel iets hebben, dat schaatsen in de buitenlucht.”

