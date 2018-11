Almere City-trainer haalt uit naar arbiter

Kevin Luckassen werd twintig minuten voor tijd, vlak nadat hij zijn team op 1-0 had gezet, met twee keer geel van het veld gestuurd door scheidsrechter Christian Mulder. De eerste kaart kreeg hij voor een opstootje, de tweede vanwege iets wat hij daarna tegen zijn tegenstander zei. Niet veel later maakt de uitploeg 1-1 en daar bleef het bij.

„We hadden alles onder controle totdat iemand bepaalde dat hij de hoofdrol op zich wilde nemen”, aldus Santoni in gesprek met FOX Sports, doelend op Mulder.

„Die rode kaart was bepalend voor de eindstand. Als je een goede scheidsrechter bent, kun je dit soort dingen oplossen, maar dat heeft hij niet voor elkaar gekregen. Hij vond het leuk om een tweede gele kaart te geven. Dat vind ik zielig. Als dat de enige oplossing is die hij kan bedenken, eindigt straks iedere wedstrijd met minder spelers.”

Luckassen was zich van geen kwaad bewust. „Het was in het heetst van de strijd. Ik zei dat hij niet zo tof moest doen en het was van beide kanten: hij zei ook wat terug. De scheids was niet best.”

Santoni haalde eveneens het einde van de wedstrijd niet. Ook hij werd naar de kant gestuurd. De Italiaan waste na afloop zijn handen in onschuld. „Ik probeerde duidelijk te maken dat een vrije trap niet op de goede plek was genomen. De vierde man vertelde me dat ik rustig moest blijven. Daarop zei ik dat als ik rustig zou blijven, zij alleen maar fouten zouden blijven maken. En daarnaast, de helft van mijn woorden waren in het Italiaans, dus ik denk dat hij niet eens alles heeft verstaan.”