Verstappen vierde in laatste vrije training

De Nederlander, wiens naam vrijdag nog op de eerste en tweede plaats op de uitslagenlijsten prijkte, gaf 0.571 toe op wereldkampioen Lewis Hamilton, die het snelst rondging op het Yas Marina Circuit.

De Britse Mercedes-coureur kwam op het circuit van Yas Marina tot een tijd van 1.37,176 en was daarmee 0,288 sneller dan de Fin Kimi Räikkönen in zijn Ferrari. Sebastian Vettel zette in de andere Ferrari de derde tijd neer. Verstappen kwam tot 1.37,747 en troefde daarmee nog Valtteri Bottas en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo af.

Ferrari-coureurs Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel eindigden tussen Hamilton en Verstappen in als nummers twee en drie.

De slotfase kende een onstuimig verloop. Eerst zette Ricciardo zijn Red Bull-bolide met problemen langs de kant, even later kwamen Haas-coureur Romain Grosjean en Toro Rosso-rijder Pierre Gasly met elkaar in aanraking. Terug in de pitbox praatten de twee Fransen het voorval al snel uit.

Telesport-verslaggever Erik van Haren is in Abu Dhabi en doet vanaf 14.00 uur (Nederlandse tijd) live verslag van de kwalificatie. Volg het van minuut tot minuut.