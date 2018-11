Lauda laat van zich horen

„Hier een bericht voor mijn team en fans. Zoals jullie weten heb ik een fysiek zware tijd achter de rug. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de steun, het was ongelooflijk. Dankzij de warmte van familie en vrienden ben ik sneller hersteld”, aldus de 69-jarige Oostenrijker, die adviseur is bij Mercedes, maar de laatste races van het seizoen moest missen vanwege zijn operatie.

„Het team heeft dit jaar een fantastische prestatie geleverd. Lewis Hamilton veroverde met zijn tweede titel op een rij de vijfde kampioenschap in successie voor het team, terwijl Valtteri Bottas altijd in de voorhoede reed. We had niet beter gekund”, ging de drievoudig wereldkampioen verder.

„En dan nu het belangrijkste bericht. Ik zal snel terugkeren in de garage en dan gaan we keihard ons best doen voor een zésde titel op een rij!”

