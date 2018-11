Iniesta verbijsterd door bondscoach

De 34-jarige middenvelder vloog er met Spanje uit in de achtste finales. Bovendien werd hij in het verloren treffen met Rusland buiten de basis gelaten. Iniesta kwam als invaller in de ploeg, maar kon uitschakeling niet meer voorkomen. De Spanjaarden gingen er na strafschoppen uit tegen het thuisland

„Ik heb slechte herinneringen aan het WK. Ik begreep helemaal niets van de beslissing van (Fernando, red.) Hierro om mij op de bank te zetten. Ik was verbijsterd. Het maakte mij niet meer uit wat hij zei”, zegt Iniesta in gesprek met Marca over de toenmalig bondscoach van Spanje.

Iniesta beëindigde na het WK zijn loopbaan. Na 136 interlands, 13 doelpunten, twee Europese titels en een wereldtitels vond de geniale middenvelder het genoeg geweest.