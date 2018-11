Force India mag gewoon starten in Abu Dhabi

Het team had protest aangetekend tegen Racing Point Force India, dat tot de zomer Force India heette maar na een faillissement een nieuwe naam kreeg. De auto VJM11, waar Racing Point Force India mee rijdt, is ontworpen door het oude team. Volgens de statuten van de Formule 1 moet een wagen door de vergunninghouder zijn gemaakt.

Haas overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak. ,, Wij moesten er twee jaar over doen", zei teambaas Günther Steiner tegen Sky Sports over de ontwikkeling van de auto. ,,Volgens ons is het een nieuw team en daarom hebben we om opheldering gevraagd."