Pak rammel voor Real Madrid

De ploeg van trainer Santiago Solari werd over de knie gelegd door Eibar: 3-0. Gonzalo Escalante opende na een kwartier voetbal de score. In het eerste kwartier na rust deden Sergi Enrich en Kike Real nog veel meer pijn.

Door de nederlaag blijft de Koninklijke voorlopig nummer zes van La Liga. Eibar bezet met twee punten minder de zevende plek.

Eibar haalt uit. Ⓒ EPA

Zaterdagavond is het tijd voor een kraker in de Primera Divison. Gedeeld nummer twee Atletico Madrid neemt het dan op tegen FC Barcelona, dat koploper is in Spanje.