Verstappen loopt record mis

De pole position ging naar Lewis Hamilton (Sebastian Vettel), voor zijn ploeggenoot van Mercedes, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel van Ferrari. Daniel Ricciardo start tijdens zijn laatste race voor Red Bull vanaf P5. De Australiër was 0,188 seconde sneller dan Verstappen.

Ricciardo deed het in 2018 tijdens de kwalificaties zes keer beter dan Verstappen. De Nederlander troefde de vertrekkende Ricciardo vijftien keer af. Kimi Räikkönen kwalificeerde zich in Abu Dhabi als nummer vier. Verstappen probeerde in het slot van Q3 nog een snellere tijd te realiseren, maar brak zijn rondje af toen dat niet mogelijk bleek.

De Limburger kreeg zaterdag voor de laatste keer de kans om Sebastian Vettel een record afhandig te maken. Nooit was er een coureur jonger dan de Duitser toen die pole position pakte. Verstappen heeft wel een nog mooier record in handen: in 2016 werd hij in Barcelona de jongste winnaar ooit van een Formule 1-race.

