Fontijn verliest strijd om wereldtitel

Fontijn verloor de finale van de Chinese met 4-1 in punten. Slechts een van de vier juryleden wees haar als winnares aan. Voor de Nederlandse boksster was het haar zesde grote finale. Ze won zilver op de Olympische Spelen van 2016, de WK van 2016 en het EK van 2011. Ze werd Europees kampioen in 2014 en won een jaar later ook de Europese Spelen. Op de WK van 2014 greep ze brons.

,,Het was een heel close gevecht", blikte Fontijn terug bij de NOS. ,,Ik heb een stuk of vijf keer tegen haar gebokst en het is altijd: net zij of net ik. Alleen is dit wel het verkeerde moment om aan het kortste eind te trekken."

De 31-jarige Fontijn verspeelde misschien wel haar laatste kans op een wereldtitel. ,,Er is een kans dat je er nog een keer staat, maar je weet niet of dat ooit nog gaat gebeuren. Dus die kans is misschien wel voorbij."