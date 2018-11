Verstappen: ’Het was toch klote’

„Het was toch klote. Dan ga ik maar naar binnen”, zei Verstappen geïrriteerd in gesprek met Ziggo Sports. Na zijn eerste rondje in Q3 was de 21-jarige Nederlander ook al even van de baan gegaan om zijn banden te laten afkoelen.

„Maar toen ik vervolgens weer naar buiten ging, waren de banden vijf graden warmer dan daarvoor. Ik zeg: ’Ik hou er lekker mee op.’ We zien wel wat er morgen gebeurt. Ik heb nog wel een kansje.”

Verstappen start zondag als enige coureur uit de top-zes op hypersofts. Mercedes, Ferrari en ook Daniel Ricciardo beginnen op ultrasofts. Het Formule 1-seizoen wordt zondag afgesloten in Abu Dhabi. Verstappen won dit jaar twee races, in Oostenrijk en in Mexico.

