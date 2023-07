’Vera Pauw door staflid Houston Dash bedreigd met de dood’

Dat zou hij hebben gedaan omdat ze toentertijd de training vanwege extreme hitte van de ochtend naar de avond had verplaatst. De man zou daar volgens Pauw niet blij mee zijn geweest omdat hij dan zijn avondje stappen moest missen.

Ze zegt dat zij politiebescherming heeft gekregen en haar man moest beloven haar contract bij Houston Dash niet te verlengen.

Helemaal klaar met hetze

Na maandenlange kritiek vanuit de Amerikaanse hoek is Pauw helemaal klaar met de hetze die vanuit dat land door clubmensen en media tegen haar wordt gevoerd.

Ze heeft zich, nu ze opnieuw van allerlei dingen wordt beschuldigd, fel verweerd en een boekje opengedaan van wat haar daar is overkomen. Ze bijt fel van zich af en wil op die manier voorkomen dat het richting het WK voortdurend over haar trainingsmethoden gaat.

Bekijk ook: Vera Pauw mag alleen onder voorwaarden terugkeren in vrouwenvoetbal VS

Ongewenst gedrag

Pauw is namelijk door een aantal speelsters en stafleden van Houston Dash opnieuw beschuldigd van ongewenst gedrag. Dat meldt de Amerikaanse sportwebsite The Athletic die met hen heeft gesproken. Volgens de speelsters en stafleden zou de Nederlandse coach zich ongepast hebben gedragen.

Pauw heeft de beschuldigingen opnieuw ontkend. Dat deed ze vorig jaar december ook al. Haar naam werd toen genoemd in een rapport over wangedrag in de Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen. In dat rapport werd onder meer vermeld dat ze speelsters zou hebben aangesproken op hun gewicht.