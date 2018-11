Late dreun voor zwalkend Bayern München

De ploeg van invaller Arjen Robben gaf tegen Fortuna Düsseldorf een 3-1 voorsprong uit handen: 3-3. Omdat Borussia Dortmund een overwinning boekte (2-1 op Mainz 05) heeft de ploeg uit het Ruhrgebied nu negen punten meer dan Bayern.

Namens de ploeg van trainer Niko Kovac scoorden Niklas Süle en Thomas Müller (twee keer). Dodi Lukebakio kroonde zich tot held van Fortuna Düsseldorf.

De aanvallende middenvelder uit België scoorde drie keer. Zijn laatste treffer viel in de blessuretijd. Balverlies van Robben leidde die treffer in. Bayern neemt het dinsdag in de Champions League thuis op tegen Benfica.

Dortmund dankzij een doelpunt van de ingevallen Paco Alcácer. De Spanjaard schoot zijn ploeg met zijn negende competitietreffer op voorsprong. Opvallend is dat hij acht van die doelpunten als invaller heeft gemaakt. Alcácer speelde de eerste maanden op huurbasis voor Borussia Dortmund. De lijstaanvoerder besloot hem afgelopen vrijdag definitief van Barcelona over te nemen. Robin Quaison bracht Mainz op gelijke hoogte (1-1). Vervolgens tekende Lukasz Piszczek voor de winnende treffer van de bezoekers.

Dortmund heeft een voorsprong van zeven punten op naaste belagers Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt. Borussia Mönchengladbach ontvangt zondag nog wel Hannover 96. Frankfurt won zaterdag de uitwedstrijd tegen FC Augsburg (3-1). Jonathan de Guzman opende de score voor Eintracht. Hij ging in de voorlaatste minuut van het veld voor Jetro Willems. Jeffrey Gouweleeuw speelde de hele wedstrijd voor Augsburg.

Wout Weghorst won met VfL Wolfsburg van Leipzig (1-0). Jérôme Roussillon maakte het verschil voor de thuisploeg, waar Paul Verhaegh op de bank bleef.