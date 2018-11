Statistieken - PSV en Ajax pakken draad weer op

Ajax won in Breda met 3-0 van NAC en PSV versloeg in Eindhoven SC Heerenveen met dezelfde cijfers. Fortuna Sittard versloeg Heracles Almelo in Limburg eveneens met 3-0, terwijl ADO Den Haag de punten meenam uit Zwolle. De formatie van Fons Groenendijk was met 3-0 te sterk voor PEC.

