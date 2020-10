Dat Mario Götze heeft gekozen voor PSV is niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland groot nieuws. Zijn oude trainer Peter Bosz is zeer benieuwd naar de manier waarop de wereldkampioen zich kan profileren in de Eredivisie. En Götze is niet de enige nieuwe PSV’er die ook bij het Bayer Leverkusen van Bosz op de radar stond.