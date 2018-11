Knullige eigen goal Van der Hoorn; Krul blijft aan kop

De voormalig verdediger van FC Utrecht en Ajax gleed na een kwartier spelen een voorzet van Joe Rodon achter zijn eigen doelman Erwin Mulder. De oud-keeper van Feyenoord en SC Heerenveen moest in totaal vier keer vissen, wat Norwich een 4-1 overwinning opleverde.

Tien minuten voor rust had de ploeg van Krul via de eigen inzet van Van der Hoorn, Emiliano Buendia en Marco Stiepermann al een 3-0 voorsprong te pakken, de tegentreffer van Daniel James kon de spanning in de wedstrijd niet meer terug brengen. Leroy Fer startte in de basis bij Swansea maar bleef na rust in de kleedkamer achter. Vanaf de zijlijn zag de middenvelder dat Teemu Pukki The Canaries nog wat steviger aan kop bracht.