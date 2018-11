Frankrijk krabbelt terug in Davis Cup-finale

Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut wonnen zaterdagmiddag in Lille het dubbelspel. De Kroaten Mate Pavic en Ivan Dodig werden met 6-4 6-4 3-6 7-6 (3) verslagen.

Herbert en Mahut, zondag nog finalist op de ATP Finals, leken een eenvoudige zege te gaan boeken. Ze leidden met 6-4 6-4 en namen snel een break voorsprong in de derde set. Pavic/Dodig maakte er nog een wedstrijd van, maar in de tiebreak van de vierde set was het luid toegejuichte Franse duo duidelijk sterker.

Zondag gaat de finale van de Davis Cup verder met twee enkelspelen. In de vierde partij neemt Jérémy Chardy het op tegen Marin Cilic. Mocht Chardy de Fransen op gelijke hoogte brengen, dan gaat het duel tussen Jo-Wilfried Tsonga en Borna Coric de ontmoeting beslissen.

Frankrijk is titelhouder. De finale van de Davis Cup wordt voor het laatst volgens een knock-outsysteem gespeeld. Volgend jaar wordt er een eindtoernooi in Madrid gehouden.