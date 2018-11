City slacht West Ham, Liverpool blijft volgen

Nummer 3 Chelsea speelt later op de zaterdagavond bij Tottenham Hotspur. Manchester City nam in Londen al voor rust flink afstand. Halverwege was het 3-0, dankzij David Silva, Raheem Sterling en Leroy Sané. In de extra tijd scoorde Sané nog eens.

Salah bevrijdt Liverpool

In Watford was er ruim een uur sprake van evenwicht. Pas in de 67e minuut maakte Mohamed Salah de 1-0. Trent Alexander-Arnold zorgde uit een mooie vrije trap voor nummer twee. Aanvoerder Jordan Henderson van Liverpool werd tien minuten voor tijd uit het veld gestuurd, en met een man minder tekende Roberto Firmino nog voor de derde treffer.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelden de hele wedstrijd bij Liverpool.

