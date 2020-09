PSV houdt poot stijf richting Atalanta

Vooral ook omdat Atalanta nog niet wil betalen wat PSV voor hem verlangt, een miljoenenbedrag met dubbele cijfers. Schmidt zet geen streep door de naam van Lammers, ondanks zijn transferwens. Hij vindt dat de aanvaller zich ondanks het rumoer rondom zijn persoon dusdanig professioneel opstelt, dat hij in het eerste competitieduel tegen FC Groningen inzetbaar kan zijn.

„Ik weet over de geruchten en onderhandelingen en zijn wens misschien te vertrekken”, zegt Schmidt. „Maar Sam heeft een heel goede voorbereiding gedraaid, is een honderd procent prof en zeer gemotiveerd. Hij is deel van het team en geniet gewoon van de trainingen met zijn teamgenoten, dus bij mij zijn er geen twijfels dat hij zondag deel van ons kan zijn en zou kunnen spelen. Ik heb groot respect voor Sam en het feit dat hij zich zo professioneel opstelt. Wat er rond hem gebeurt, is niet waar ik me op focus. Ik kijk naar wat de beste opstelling is om zondag te winnen. Of hij erbij is in Groningen? ik denk het wel.”

Of Atalanta moet in de komende 48 uur de wensen van PSV benaderen. Schmidt begrijpt het mechanisme tussen clubs en speler. „Sam heeft nog een contract voor tien maanden”, zegt de coach. „Iedereen weet dat er voor de club dan ook een financieel aspect aan deze kwestie kleeft. Ik kan de club begrijpen. Ik wil dat Sam zijn contract verlengt, dat was mijn wens al toen ik in maart mijn contract hier tekende. Maar dat is niet alleen mijn beslissing. Als de speler niet wil verlengen, dan moet je uiteraard (over een transfer, red.) gaan nadenken. We hebben nu de situatie zoals deze is, dat moeten we accepteren.”