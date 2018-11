Pröpper ziet winst bij rentree uit handen glippen

De middenvelder speelde de hele wedstrijd tegen Leicester City, waarin Brighton tien minuten voor tijd de overwinning uit handen gaf. Glenn Murray zette Brighton op voorsprong, Jamie Vardy maakte uit een strafschop gelijk. De tegentreffer van Vardy was een zure voor Brighton, dat al vanaf de dertigste minuut met een man meer speelde na een rode kaart voor Leicester-middenvelder James Maddison.

Pröpper speelde het hele duel mee, Jürgen Locadia viel in de slotminuut in.

Averij Manchester United

Manchester United raakte verder achterop door thuis gelijk te spelen (0-0) tegen Crystal Palace. De formatie van coach José Mourinho staat nu al veertien punten achter op stadsgenoot City. Patrick van Aanholt deed het hele duel mee met Crystal Palace.

Ranieri gidst Fulham naar winst

Claudio Ranieri heeft Fulham naar de eerste overwinning in de Premier League sinds augustus geleid. Met de Italiaanse coach voor de eerste keer op de bank werd Southampton met 3-2 verslagen, 3-2. Fulham deed daardoor de laatste plaats voorlopig over aan Huddersfield.

In een enerverend duel op Craven Cottage maakte Aleksander Mitrovic in de 63e minuut het winnende doelpunt. De Serviër had ook de eerste treffer van Fulham gemaakt. Bij Southampton, waar de Schot Stuart Armstrong twee keer scoorde, deed Wesley Hoedt het hele duel mee.

