Cavani bezorgt PSG de veertiende zege

Paris Saint-Germain speelde zonder de geblesseerde aanvallers Neymar en Kylian Mbappé. Het is nog onduidelijk of zij woensdag wel in actie kunnen komen tegen Liverpool in de Champions League. Edinson Cavani maakte al na een kleine tien minuten het enige doelpunt.

PSG heeft al een voorsprong van vijftien punten op Olympique Lyon, dat voorlopig tweede staat. Lille kan zondag de achterstand op de koploper terugbrengen tot dertien punten. Die ploeg gaat op bezoek bij OGC Nice.

