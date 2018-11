Prachtgoal Labyad hoogtepunt van Ajax-zege

Trainer Erik ten Hag kon in het Rat Verlegh Stadion niet beschikken over Hakim Ziyech en had daardoor weer plaats in zijn basiself voor David Neres. De Braziliaan was na zeven minuten als eerste in de buurt van de openingstreffer, maar kon een voorzet van Dusan Tadic niet op het doel van Benjamin van Leer krijgen.

Vrij baan

Waar Ajax vorig seizoen flink huis hield in Breda en met liefst 8-0 won, daar kreeg de formatie van Ten Hag in deze editie geen vrij baan richting het vijandelijke doel. NAC-trainer Mitchell van der Gaag had liefst vijf verdedigers opgesteld en liet daarmee duidelijk blijken vooral tegen te willen houden.

Daar slaagden de Brabanders lange tijd goed in. Ajax kwam amper tot uitgespeelde kansen en had uiteindelijk zelfs een eigen doelpunt nodig om op voorsprong te komen. Nadat Lasse Schöne eerst nog een slimme vrije trap door Gianluca Nijholt had zien worden weggekopt, kon de Deen na zijn daaropvolgende hoekschop wel juichen.

Mashart ongelukkig

Matthijs de Ligt dook bij de corner dusdanig op dat Van Leer het zicht op de bal kwijt was. De door Ajax verhuurde keeper tastte mis, waarna linksback Jethro Mashart de bal in eigen doel werkte. Een ongelukkig moment voor de NAC-verdediger, die in zijn debuutwedstrijd dus bijna een helft lang de nul hield tegen Ajax.

Donny van de Beek keerde na rust niet terug op het veld bij Ajax. De middenvelder bleef geblesseerd achter in de kleedkamer en werd vervangen door Zakaria Labyad, die tien minuten na rust op prachtige wijze de 0-2 binnen schoot. Frenkie de Jong vond met een crosspass Neres, die de bal klaar legde voor Labyad. Met een schitterende volley klopte de invaller doelman Van Leer in de verre hoek.

Via Kasper Dolberg (na voorzet Labyad) en invaller Klaas-Jan Huntelaar (vrijgespeeld door Tadic) kreeg Ajax in de laatste fase van de wedstrijd kansen de score verder op te voeren, maar Van Leer lag telkens in de weg. NAC was via Mitchell te Vrede het dichtst bij de aansluitingstreffer, maar op aangeven van Mikhail Rosheuvel vuurde de spits op de benen van André Onana.

Strafschop

Na een valpartij in een duel met Noussair Mazraoui schreeuwde de Bredase aanhang om een strafschop, maar tevergeefs. Ook nadat de videoscheidsrechter het duel had bekeken ging de bal niet op de stip. Het slotwoord van de wedstrijd was voor Huntelaar, die een scherpe voorzet van Nicolas Tagliafico als een echte spits binnen liep.