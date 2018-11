Superclásico verzet na aanval spelersbus

Dit melden Zuid-Amerikaanse media. De spelers van Boca Juniors voelden zich zaterdag niet in staat om te spelen, nadat fans van de thuisclub hun spelersbus bekogelden met onder meer traangas. Enkele spelers raakten daarbij gewond.

Rondvliegend glas

De bus van Boca kwam ongeveer een uur voor de wedstrijd (die om 21.00 uur Nederlandse tijd zou beginnen) bij het stadion aan. Nadat River Plate-fans de bus hadden bekogeld en een aantal spelers gewond was geraakt werd de wedstrijd tot nader orde uitgesteld. Aanvankelijk wilde de Zuid-Amerikaanse bond na de incidenten gewoon voetballen. Tot twee keer toe echter werd de aftrap uitgesteld. Daarop legde Carlos Tévez, aanvaller van Boca, een verklaring af. „We zijn niet in staat om te voetballen, maar we worden gedwongen.”

Volgens Boca Juniors zijn meerdere spelers door dokters behandeld. Sommigen hadden verwondingen aan hun ogen, mogelijk door rondvliegend glas. „Ze kunnen echt niet in actie komen”, aldus een clubofficial. Aanvoerder Pablo Perez moest voor een behandeling zelfs naar het ziekenhuis.

Officials van Boca Juniors meldden direct na de gebeurtenissen al dat er niet gevoetbald kon worden. „Bijna alle spelers zijn slachtoffer. Zoals het er nu voorstaat kunnen de meeste van hen niet in actie komen”, liet een van hen al snel weten.

Geen fans

Boca Juniors en River Plate nemen al vijf jaar geen fans mee naar elkaars uitwedstrijden. Die maatregel werd genomen na eerdere zware ongeregeldheden tussen beide rivaliserende supporterskernen. De politie heeft 2100 agenten ingezet rond het duel.

De wedstrijd is de tweede van de finale om het Zuid-Amerikaanse clubkampioenschap. De eerste wedstrijd eindigde in 2-2.