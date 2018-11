El Khayati gidst ADO langs PEC Zwolle

PEC nam al in de zevende minuut de leiding doordat Thomas Lam na een corner vanaf rechts van dichtbij raak kopte. Tien minuten later was het al gelijk, toen El Khayati een penalty benutte.

Misverstand Meijers/Zwinkels

Die gelijke stand was al binnen een minuut weer van het scorebord af. ADO Den Haag-verdediger Aaron Meijers ging in de fout toen hij de bal wilde terugkoppen op de uitkomende doelman Robert Zwinkels. In plaats van in diens handen kopte hij de bal langs Zwinkels, waardoor de meegelopen Clint Leemans de bal voor het binnentikken had.

In de 24e minuut maakte El Khayati met een diagonale schuiver met links zijn tiende van het seizoen. Ook bij de 2-3 was de spelmaker van ADO betrokken, want hij legde de bal na een korte corner op het hoofd van Nick Kuipers, de maker van de winnende goal.

