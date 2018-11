Hoeness fileert Bayern en coach: ’Slecht, ongeïnspireerd en onacceptabel’

„Zeker is dat hij dinsdag tegen Benfica in de Champions League op de bank zit”, zei Hoeness. „Daarna gaan we de zaken goed op een rijtje zetten. Het belangrijkste is nu de rust te bewaren.”

Bayern staat in de Bundesliga inmiddels negen punten achter op koploper Borussia Dortmund. De volgende ronde van de Champions League, in een groep met ook Ajax, is wel binnen bereik. „De wedstrijd tegen Benfica is zwaar en daar moeten we ons nu op richten. Dat zal in onze huidige situatie moeilijk genoeg zijn. Het loopt niet zoals we willen, dat geef ik meteen toe. Wat we vandaag hebben laten zien, is niet acceptabel.”

Zonder zelfvertrouwen

De Duitse kampioen heeft inmiddels in vier opeenvolgende thuisduels niet gewonnen. Hoeness: „We spelen slecht voetbal, ongeïnspireerd voetbal en voetbal zonder enig zelfvertrouwen. En met deze kritiek richt ik me niet alleen tot de trainer, maar zeker ook tot bepaalde spelers.”

