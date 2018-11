PSV heeft weinig moeite met Heerenveen

In de wetenschap dat de Amsterdammers eerder op de avond met 3-0 bij NAC hadden gewonnen, wist PSV dat het zich geen misstap kon veroorloven. Met de gebruikelijke elf namen - Steven Bergwijn en Hirving Lozano waren fit genoeg om te spelen - ontvingen de Eindhovenaren Heerenveen, dat zich de laatste jaren to t serieuze angstgegner van PSV had ontpopt.

Lozano scherp

Luuk de Jong was na zes minuten als eerste dicht bij de openingstreffer. De captain kwam aan de linkerkant voor het doel van Warner Hahn uit en schoot de bal (na een aanval via Angelino en Lozano) net voorlangs. Kort daarna maakte laatstgenoemde wel de 1-0, nadat zijn bewaker Sherel Floranus stond te slapen. Bergwijn gooide er aan de rechterkant een mooie versnelling uit en Lozano tikte de bal gretig binnen.

Via Daniel Høegh waren de bezoekers na een kwartier dicht bij de gelijkmaker, maar de verdediger kon de bal in het doelgebied net niet helemaal over de lijn frommelen. Nadat Bergwijn een kansrijke aanval niet had benut (zijn slappe schot was een prooi voor Hahn), schoten de bezoekers zichzelf in de voet.

Rood Thorsby

Hahn speelde Morten Thorsby in, die niet snel genoeg reageerde en de bal van zijn voet geplukt zag door Lozano. De Noor torpedeerde de Mexicaan vervolgens en nadat scheidsrechter Pol van Boekel op advies van de videoscheidsrechter de beelden had bekeken, stuurde hij Thorsby met rood van het veld. Met tien man was Heerenveen via Sam Lammers nog dicht bij de 1-1, maar de spits kon een scherpe voorzet van Kik Pierie net niet binnen tikken.

Nadat Pereiro kort voor rust nog een grote mogelijkheid op 2-0 had gemist, sloeg De Jong in de tweede helft wel toe. Op aangeven van Lozano zorgde de captain zeven minuten na rust met een fenomenale omhaal voor de de tweede Eindhovense treffer en daarmee de beslissing in de wedstrijd. Halverwege het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid. Assist van De Jong, doelpunt Lozano.

Pereiro dicht bij

In de slotfase waren Pablo Rosario (schot net over) en Pereiro (knal in het zijnet) nog dicht bij een doelpunt, maar het bleef voor Heerenveen bij ’slechts’ drie tegengoals in Eindhoven. PSV zet daarmee de indrukwekkende reeks gewonnen competitieduels voort, terwijl SC Heerenveen middenmoter blijft.

