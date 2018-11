Fortuna in linkerrijtje na zege op Heracles

Het was voor de Limburgers al de derde thuiszege op rij. Mark Diemers opende de score na ruim een kwartier vanaf de strafschopstip. De penalty was toegekend omdat Heracles-doelman Janis Blaswich de Slowaak Branislav Niňaj naar de grond had gewerkt.

Finn Stokkers maakte er met een intikker bij de tweede paal na een corner 2-0 van en na ruim een uur bepaalde Ahmed El Messaoudi met een droge schuiver de eindstand op 3-0.

