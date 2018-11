Koploper PSV ook na dertien speelronden in de Eredivisie nog foutloos

Luuk de Jong en Warner Hahn tijdens de match in het Philips Stadion. Ⓒ Hollandse Hoogte / VI Images

EINDHOVEN - PSV dendert op volle kracht door in de Eredivisie. In de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen werd het ‘slechts’ 3-0, want gezien het veldoverwicht en het grote aantal kansen had de zege nog een stuk groter uit kunnen vallen. De foutloze reeks van koploper PSV is door de zege op de Friezen uitgebreid tot dertien duels.