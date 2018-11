Kodaira pakt ook goud op 1000 meter

De 32-jarige rijdster zegevierde voor eigen publiek in de buitenlucht in een tijd van 1.17,31. Ze pakte eerder dit weekeinde al twee keer goud op de 500 meter, de afstand waarop ze olympisch en wereldkampioene is.

De Amerikaanse Brittany Bowe eindigde als tweede in 1.17,65. De Oostenrijkse Vanessa Herzog pakte brons met 1.17,77. Ireen Wüst belandde net naast het podium: vierde in 1.17,83. Ze won zaterdag goud op de 1500 meter.

Kodaira moest vorig weekeinde in Obihiro op de 1000 meter nog genoegen nemen met de derde plek. Wüst was toen op de vijfde plaats eveneens de beste Nederlandse op deze afstand.

Joy Beune reed zondag de achtste tijd (1.18,83), gevolgd door Jutta Leerdam (negende in 1.18,94). Letitia de Jong belandde op de twaalfde plaats (1.19,22).

De omstandigheden in Tomakomai zijn minder winters dan op de eerste twee dagen. De temperatuur is zondag ruim boven nul en er staat een matige wind.

