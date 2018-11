Van Bommel: ’Van het hele elftal genoten’

„In die fase zat er tempo in het spel, waren de passes goed en kregen we de kansen. We hadden meer doelpunten kunnen maken. Maar met deze uitslag ben ik ook blij”, aldus de coach bij FOX Sports.

Bekijk ook: Koploper PSV ook na dertien speelronden in de Eredivisie nog foutloos

Over de eerste fase was hij iets minder te spreken. „Vooral na de rode kaart van Heerenveen waren we even wat slordig. In het eerste deel vond ik ons niet goed. Gelukkig hebben we ons prima hersteld.”

Speciale woorden had Van Bommel voor Luuk de Jong, die scoorde met een prachtige omhaal. „Dat was genieten. Maar dat hij even later niet zelfzuchtig is en het derde doelpunt aan Lozano gunt vind ik ook heel mooi. Maar eigenlijk heb ik vanavond van het hele elftal genoten.”