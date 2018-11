Verstappen begint na een wat moeizaam verlopen kwalificatie, door problemen met de temperatuur van de banden en de niet ideale balans van zijn auto, vanaf de derde startrij op plek zes. Maar de Limburger doet dat wel met de hypersofts onder zijn RB14, de zachtst mogelijke bandencompound. Mercedes (Lewis Hamilton start vanaf pole), Ferrari en daarachter teamgenoot Ricciardo doen dat op de ultrasofts.

Verstappen trekt een vonkenspoor op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi. Ⓒ EPA

„Voor de start is het hopelijk wel een voordeel dat ik de hypers eronder heb. Ik denk dat ik iets meer grip heb bij het wegrijden”, aldus Verstappen. „Ik had ook wel een oké gevoel op die band. Het is niet zo’n drama. Voor Mercedes en Ferrari is het nu lastiger te bepalen wat ze moeten doen, omdat Daniel en ik op verschillende banden starten.”

De 21-jarige Limburger beseft dat het lastig inhalen is op het Yas Marina Circuit. Dat hij zaterdag op snelheid werd geklopt door Ricciardo tijdens de kwalificatiesessie is een zeldzaamheid. De onderlinge verhouding op zaterdag is 15-6 geworden in het voordeel van Verstappen. Al pakte juist de Australiër dit jaar twee keer pole position. Iets dat Verstappen nog nooit is gelukt.

„Maar aan pole heb je weinig, als je het op zondag niet kan afmaken. Ik vind het veel belangrijker om tijdens de race te presteren”, zegt Verstappen, die tevreden terugkijkt op zijn kwalificatiesessies over het hele jaar. „Dit keer kwam het er niet uit, maar het is verder heel goed gegaan. Elk jaar eigenlijk beter. Het maakt je race ook makkelijker, omdat je verder naar voren start. En uiteindelijk gaat het om de punten.”

De race in Abu Dhabi is ook de laatste Grand Prix in de Formule 1 voor Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen wordt al het hele weekeinde in het zonnetje gezet en start namens McLaren vandaag als vijftiende. Verstappen: „Ik waardeer hem zeer. Het is mooi om met hem gereden te hebben, maar jammer dat we nooit echt hebben geracet op de baan. Iets dat ik bijvoorbeeld wel met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel doe.”

De Grote Prijs van Abu Dhabi start om 14.10 uur Nederlandse tijd.