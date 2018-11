Nuis voert opnieuw Nederlands podium aan

De 29-jarige blikvanger van Team Jumbo schreef in Japan ook de 1000 meter op zijn naam. De tweevoudig olympisch kampioen zegevierde in een tijd van 1.10,45.

Kai Verbij gaf als nummer twee 0,26 seconde op Nuis toe: 1.10,72. Thomas Krol pakte opnieuw brons met een tijd van 1.10,91.

Nuis won zaterdag al de 1500 meter. Ook toen was het podium volledig Nederlands, met Patrick Roest als tweede en Krol als derde.

Nuis eindigde vorig weekeinde in Obihiro als tweede op de 1000 meter achter Pavel Koelizjnikov. De Rus verscheen zondag echter niet aan de start. Hij voelde zich niet topfit. Koelizjnikov had zich zaterdag ook al voor de tweede 500 meter afgemeld.

Nuis nam met zijn twintigste wereldbekerzege (veertien op de 1000 meter, zes op de 1500 meter) de leiding in het tussenklassement van de 1000 meter.

Hein Otterspeer eindigde zondag als elfde in 1.12,38. Gijs Esders belandde op de zeventiende plek (1.13,44).

Kamikaze

Nuis keek bij de NOS dik tevreden terug op zijn winnende race. „Ik had er na zaterdag ook heel veel zin in”, doelde hij op zijn triomf op de 1500 meter. „Toen ging het ook heel lekker en de 1000 meter is dan toch een rondje korter. Dit was een hartstikke mooie rit. Ik vloog als een soort kamikaze mijn eerste binnenbocht in, maar op dit buitenijs kon dat wel, omdat we toch minder hard rijden dan indoor. Ik zat goed diep en kon tot het einde hard doorhalen. Elke slag was raak.”

Nuis moest vorige week in Obihiro zowel op de 1000 als 1500 meter genoegen nemen met zilver. De Russen Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov bleken net iets sneller. Beiden verschenen in Tomakomai niet op het ijs. „Dat vond ik toch wel jammer”, liet Nuis weten. „Met hen erbij moet ik nóg scherper zijn.”

De verkiezing Schaatser van het Jaar is weer van start gegaan. Houd op zondag en maandag de website van Telesport in de gaten, breng uw stem uit en maak kans op mooie prijzen, aangeboden door FILA en shop.schaatsen.nl.