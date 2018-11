De Jong grapt: ’Messi wordt wel bang van die omhaal’

„Ik zag de bal komen, maar ik kon niet meer kopen dus ik dacht dan moet ik hem maar achter me proberen te pakken. Het was bewust. Ja hij was heerlijk, hier kan ik ook wel van genieten.”

PSV-trainer Mark van Bommel was ook vol lof over de prachtige omhaal van zijn aanvoerder. „Dat was genieten. Maar dat hij even later niet zelfzuchtig is en het derde doelpunt aan Lozano gunt vind ik ook heel mooi. Maar eigenlijk heb ik vanavond van het hele elftal genoten.”

Het is niet voor het eerst dat De Jong scoort uit een omhaal. Vorig seizoen scoorde hij met een fraaie omhaal tegen FC Utrecht. In 2011 was De Jong trefzeker uit een omhaal in het shirt van FC Twente tegen Wisla Krakow in de Europa League.

„Hopelijk kan ik er nog meer maken zo. Dat zou mooi zijn, aldus De Jong.” Komende woensdag speelt PSV in de Champions League tegen Barcelona. „Messi zal wel bang worden als hij de omhaal ziet”, grapte De Jong.