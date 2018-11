F1: Herbeleef slotrace in Abu Dhabi

Max Verstappen heeft het seizoen in de Formule 1 afgesloten met de derde plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi. Het was de vijfde podiumplek op rij voor de coureur van Red Bull en zijn elfde van het jaar. De Nederlander moest in de slotfase wel alert blijven om teamgenoot Daniel Ricciardo voor te blijven. De Nederlander schoof in de eindstand van het WK op naar de vierde plaats.

Lewis Hamilton won de laatste race van het seizoen. De Brit van Mercedes, die op circuit Yas Marina al rondreed als wereldkampioen, wist zijn poleposition om te zetten in zijn elfde overwinning van dit seizoen. Sebastian Vettel finishte in zijn Ferrari als tweede.