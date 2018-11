Goud voor vrouwenploeg op teamsprint

Het drietal van Oranje finishte na drie ronden in een tijd van 1.32,10. Tegenstander Italië gaf 0,02 seconde toe en eindigde als tweede (1.32,12). Canada reed de derde tijd: 1.32,81.

Namens Nederland verschenen Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong op het ijs. Vorige week pakte Oranje brons op dit onderdeel, dat dit seizoen bij de WK afstanden in februari in Inzell voor de eerste keer wordt verreden. De Jong verving Femke Beuling op het buitenijs in Tomakomai.

Bij de mannen miste Nederland het goud op 0,1 seconde. Als laatste rijder kon Kjeld Nuis het voorbereidende werk van Dai Dai Ntab en Kai Verbij niet helemaal afmaken (1.23,64). Rusland zegevierde in 1.23,54. Canada pakte brons met 1.24,23. Nederland, dat vorige week in Obihiro wel wist te winnen (met Michel Mulder voor Ntab), behield wel de leiding in het wereldbekerklassement.

