Schaatsploeg Orie maakt weer uitstapje naar Collalbo

De teamleiding heeft voor een kort trainingskamp in Collalbo in Italië gekozen. Bij de vierde wereldbeker in Heerenveen (14-16 december) zijn de mannen van Orie weer van de partij.

Tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, die dit weekeinde in Japan zegevierde op de 1000 en 1500 meter, bekende bij de NOS dat hij heel graag naar Polen was gegaan. ,,Daar baal ik echt van. Ik rijd het liefst alles. Als je goed staat in de wereldbekerklassementen, wil je die positie natuurlijk verdedigen. Maar vorig jaar pakte een soortgelijk uitstapje naar Collalbo goed uit voor ons. Je hebt in Nederland ook zoveel goede schaatsers. Bij de NK afstanden eind december in Heerenveen moet je bij de eerste drie eindigen om je te plaatsen voor de grote titeltoernooien. Daar gaan we in Collalbo verder aan werken.''