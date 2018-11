Pirelli is sinds 2011 verbonden aan de Formule 1. Het concern verving destijds Bridgestone als exclusieve distributeur van de banden voor de Formule 1-bolides.

Naar verluidt was ook het Zuid-Koreaanse merk Hankook in de markt om de banden te gaan leveren aan de koningsklasse van de autosport. De Formule 1-organisatie besloot echter opnieuw voor Pirelli te kiezen.

Verstappen kritisch

Max Verstappen liet ziet vrijdag kritisch uit over Pirelli. „Voor mijn gevoel kunnen we veel harder, maar dat kan niet want dan gaat de band eraan”, zei de Red Bull-rijder bij Ziggo Sport. „Wij zitten nu al heel lang met Pirelli om te bespreken wat we anders willen, maar ik heb niet het gevoel dat daar iets uitkomt wat beter is. Ze zitten gewoon helemaal verkeerd met de band.”

Pirelli blijft bandenleverancier Formule 1 Ⓒ REUTERS

„Het grote probleem met Pirelli is de hitte”, vervolgt Verstappen. „Na één snelle ronde moeten we enorm langzaam rijden omdat de temperatuur zóveel omhoog gaat, dat je totaal geen grip meer hebt. Je moet banden hebben waarmee je gewoon vol gas kan rijden. Nu is er geen één ronde waarin je vol gas kan. In de snelle bochten, waar je eigenlijk vol gas kan, moet je een beetje liften om de temperatuur zo laag te houden.”

De Nederlander verwacht geen grote verbetering. „We moeten wachten op een andere leverancier, of Pirelli moet iets drastisch gaan veranderen.”