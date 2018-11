Makkelie naar Moskou voor Champions League

De UEFA heeft de Nederlandse arbiter aangesteld voor het duel in Rusland tussen CSKA Moskou en Viktoria Plzen.

Makkelie wordt in de Russische hoofdstad bijgestaan door assistent-scheidsrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Rob van de Ven is vierde official, terwijl Kevin Blom en Jochem Kamphuis als vijfde en zesde official fungeren.

Het duel in het stadion Loezjniki begint dinsdag om 18.55 uur Nederlandse tijd. De thuisclub staat in groep G als derde genoteerd met vier punten uit vier wedstrijden. De Tsjechische club Viktoria Plzen staat laatste met één punt in de groep waarin Real Madrid en AS Roma leiden.