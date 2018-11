’Leclerc potentiële bron van problemen’

„Bij Ferrari moet veel verbeterd worden, ook de cohesie in het team”, zegt de wereldkampioen van 2016 tegen Bild. „Leclerc is een fenomenaal getalenteerde jongen. Hij komt in dat team terwijl het bij Vettel niet lekker loopt. Dat is een potentiële bron van problemen, al vind ik Leclerc een volwassen rijder voor zijn leeftijd.”

Rosberg is wel erg enthousiast over Max Verstappen. „Red Bull maakte me pas aan het einde van het seizoen enthousiast. Ze hebben de beste auto, alleen de motor laat het afweten. Als Honda levert, kan het leiden tot een wisseling van de wacht. Dan is Max automatisch een titelkandidaat.”

„Max kan de volgende Lewis Hamilton zijn”, vervolgt Rosberg. „Hij kan de volgende generatie domineren.”

Nico Rosberg Ⓒ action press

De grootste uitdaging van de Formule 1 ligt volgens Rosberg op reglementair vlak. „Het grootste probleem is de aerodynamische regels”, aldus de Duitser. „Ook de race van Abu Dhabi wordt saai. Je kunt gewoon geen andere auto volgen en daardoor wordt inhalen erg moeilijk. Het belangrijkste is dat de fans weer duels te zien krijgen.”

„Ik denk dat Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de F1, goed werk heeft geleverd met de vele nieuwe ideeën. Ross Brawn (directeur F1, red.) is de beslissende man. Het wordt een grote uitdaging voor hem.”