VIDEO: ’Hamilton gegijzeld door Will Smith’

Op het Twitter-account van Mercedes verscheen een filmpje waarop te zien is hoe de acteur, die dit weekeind als speciale gast aanwezig is in Abu Dhabi, de wereldkampioen heeft vastgebonden aan een stoel, zodat hij zondag kan racen.

„Het spijt me, Lewis, maar dit is een once in a lifetime opportunity voor me. Jij hebt al zo vaak gewonnen. We zijn allebei donker, niemand ziet het verschil!”, aldus Smith.

Hamilton doet net alsof hij zich met man en macht probeert los wurmen van de stoel en schreeuwt: „Will, ik moet racen, serieus! Maar als je dan gaat racen, moet je wel echt winnen!”

Natuurlijk betrof het een geintje en meldde Hamilton zich ruim voor de start op de grid. De Engelsman verzekerde zich in Mexico al van zijn vijfde wereldtitel.

Klik op onderstaande link en volg de GP van Abu Dhabi vanaf 14.10 uur via het liveblog-account van onze Formule 1-verslaggever Erik van Haren: